Жителей крупного района Петрозаводска приглашают на диспансеризацию в фронт-офис

На следующей неделе у жителей Перевалки есть возможность пройти диспансеризацию во врачебном кабинете.

С 8 по 11 февраля жители Перевалки могут пройти диспансеризацию на улице Зелёной, 4 и сделать флюорографию в мобильном комплексе, который предоставил Республиканский противотуберкулезный диспансер. Об этом пишет глава Минздрава Кареии михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Записаться на диспансеризацию можно по телефону колл-центра Городской поликлиники № 1: 55-98-30.

По словам министра, идея об открытии врачебных кабинетов (фронт-офисов) в районах города себя полностью оправдала.

«Напомню, что в 2021 году такой кабинет появился в ЖК «Скандинавия», а в прошлом году – на ул. Зелёной, 4. Жителям удобно: не надо идти в Городскую поликлинику № 1 на пр. Лесном, 40, чтобы сдать элементарные анализы или попасть на приём к терапевту. Проходите диспансеризацию рядом с домом!» - пишет Михаил Охлопков.