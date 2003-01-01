Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут молодого петербуржца, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10

В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету
Сегодня 10:14 Спорт
Поделиться

Спортивный праздник пройдет в День флага России.

фото: © группа Лахденпохской районной спортивной школы / ВК

22 августа, в День государственного флага России, Лахденпохская районная спортивная школа организует спортивную эстафету, в которой могут поучаствовать все желающие. В этот же день состоится турнир по футболу.

Праздник пройдет на территории «умной» спортплощадки по адресу: Ленинградское шоссе, 3А. К участию в эстафете приглашают как детей, так и взрослых. Предусмотрено несколько возрастных групп, от 7 лет и младше до 18 лет и старше.

Команды из трех человек будут соревноваться на дистанции 600 метров, передавая эстафетные палочки. Каждый участник должен пробежать треть этой дистанции.

«Мы регулярно проводим такие массовые мероприятия, чтобы заинтересовать как можно больше горожан занятиями физкультурой и спортом. 9 августа в День физкультурника на территории спорткомплекса собрались сотни любителей активного образа жизни всех возрастов. И каждый мог найти занятие по душе: фитнес, бокс, эстафета, тренажеры, скандинавская ходьба, командные игры. День государственного флага России мы также решили отметить спортивным праздником, ведь спорт объединяет людей разных возрастов и интересов», — рассказала директор Лахденпохской районной спортивной школы Ирина Каява.

Добавим, что турнир по футболу начнется в 10.00. А легкоатлетическая эстафета стартует в 11:00.

Также ко Дню флага России у физкультурно-оздоровительного комплекса устанавливают флагштоки, которые были демонтированы во время строительства «умной» спортплощадки. Для конструкций необходимо было изготовить новые крепления. В этом, по словам директора спортшколы, помогли неравнодушные к спорту жители города.

 

Обсудить (0) в ленту
Фестиваль боевых искусств и спортивных единоборств прошел в Петрозаводске
Масштабный праздник спорта «Ночь физкультурника» прошел в Петрозаводске
Июльская жара в Петрозаводске
Жара, великолепные музыканты и благодарные зрители - как проходил Музыкальный фестиваль "Ruskeala Symphony"
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение