Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

Спортивный праздник пройдет в День флага России.

22 августа, в День государственного флага России, Лахденпохская районная спортивная школа организует спортивную эстафету, в которой могут поучаствовать все желающие. В этот же день состоится турнир по футболу.

Праздник пройдет на территории «умной» спортплощадки по адресу: Ленинградское шоссе, 3А. К участию в эстафете приглашают как детей, так и взрослых. Предусмотрено несколько возрастных групп, от 7 лет и младше до 18 лет и старше.

Команды из трех человек будут соревноваться на дистанции 600 метров, передавая эстафетные палочки. Каждый участник должен пробежать треть этой дистанции.

«Мы регулярно проводим такие массовые мероприятия, чтобы заинтересовать как можно больше горожан занятиями физкультурой и спортом. 9 августа в День физкультурника на территории спорткомплекса собрались сотни любителей активного образа жизни всех возрастов. И каждый мог найти занятие по душе: фитнес, бокс, эстафета, тренажеры, скандинавская ходьба, командные игры. День государственного флага России мы также решили отметить спортивным праздником, ведь спорт объединяет людей разных возрастов и интересов», — рассказала директор Лахденпохской районной спортивной школы Ирина Каява.

Добавим, что турнир по футболу начнется в 10.00. А легкоатлетическая эстафета стартует в 11:00.

Также ко Дню флага России у физкультурно-оздоровительного комплекса устанавливают флагштоки, которые были демонтированы во время строительства «умной» спортплощадки. Для конструкций необходимо было изготовить новые крепления. В этом, по словам директора спортшколы, помогли неравнодушные к спорту жители города.