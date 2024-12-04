Жителей Медвежьегорска попросили не выходить на каток

Заливка льда еще продолжается.

Просьбу не выходить на лед катка опубликовали в паблике Медвежьегорск Online.

Как пояснили в источнике, заливка катка еще идет. Планируется залить еще 3-4 слоя.

О готовности катка сообщат дополнительно.