Жителей Медвежьегорского района пригласили привить детей от клещевого энцефалита

Прививки от опасного заболевания можно сделать детям от шести месяцев до семнадцати лет включительно.
Детей от шести месяцев до семнадцати лет включительно можно привить от опасного заболевания - клещевого энцефалита. Информацию сообщили в паблике Медвежьегорская ЦРБ.
Записать ребенка на вакцинацию можно в регистратуре детского поликлинического отделения по телефону 8(81434) 5-19-02).
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