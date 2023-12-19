Жителей Новой Вилги с Петрозаводском свяжет государственный перевозчик

Рейсы временно будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис».
Как сообщили в паблике петрозаводского автовокзала, маршруты № 122 «Петрозаводск — Вилга» и № 122-К «Петрозаводск — Вилга кладбище» временно будет обслуживать ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис».
Ранее перевозчик из ООО «Перекресток» сообщил о том, что временно приостанавливает работу по обслуживанию указанных маршрутов.
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