Жителей Новой Вилги с Петрозаводском свяжет государственный перевозчик

Рейсы временно будет выполнять ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис».

Как сообщили в паблике петрозаводского автовокзала, маршруты № 122 «Петрозаводск — Вилга» и № 122-К «Петрозаводск — Вилга кладбище» временно будет обслуживать ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис».



Ранее перевозчик из ООО «Перекресток» сообщил о том, что временно приостанавливает работу по обслуживанию указанных маршрутов.