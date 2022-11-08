Отдаленный микрорайон Петрозаводска на 5 часов останется без электричества

На этой неделе энергетики временно отключат электроснабжение в районе Бараний Берег, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные неудобства связаны с работами, которые проводит АО «Прионежская сетевая компания».

Так, 10 ноября с 10.00 до 15:00 запланировано отключение электричества в петрозаводском районе Бараний Берег.

По сообщению АО «Прионежская сетевая компания», в это время планируются работы на объектах электросетевого хозяйства. Телефон диспетчерской службы Прионежского ЭСУ: 70-23-93.