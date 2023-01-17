Жителей отдаленного района Петрозаводска оставят без света в День всех влюбленных

На следующей неделе энергетики отключат электроснабжение в Тепличном.
По сообщению АО «Прионежская сетевая компания», на следующей неделе энергетики отключат электроснабжение в Тепличном.
Ремонтные работы запланированы на 14 февраля.
Света не будет в домах на Урожайной улице с 10.00 до 16.00, сообщили в мэрии Петрозаводска.
Телефон диспетчерской службы: 70-23-93.
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