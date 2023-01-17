Жителей отдаленного района Петрозаводска оставят без света в День всех влюбленных

На следующей неделе энергетики отключат электроснабжение в Тепличном.

По сообщению АО «Прионежская сетевая компания», на следующей неделе энергетики отключат электроснабжение в Тепличном.



Ремонтные работы запланированы на 14 февраля.



Света не будет в домах на Урожайной улице с 10.00 до 16.00, сообщили в мэрии Петрозаводска.



Телефон диспетчерской службы: 70-23-93.