Жителей отдаленных поселков Карелии бесплатно отвозят на медицинские обследования

Людям старше 65 лет помогают специалисты Комплексного центра соцобслуживания.

Специалисты Комплексного центра соцобслуживания помогают людям старше 65 лет, которые живут в отдаленных районах Карелии, добраться до поликлиники и пройти медицинское обследование. Об этом напомнили в официальном паблике центра 18 октября.

Пожилых людей встречают у дома, довозят до райцентра на комфортном транспорте, сопровождают в медучреждении и отвозят обратно. Пенсионерам не нужно заказывать такси или подстраиваться под расписание автобусов, отметили в группе.

Мобильная бригада подразделения центра в Сегежском районе 16 октября доставила 5 жителей поселка Кочкома (расстояние от Сегежи до Кочкомы — 56 км) в районную поликлинику № 1 Сегежской центральной больницы.

«Мы получили все медицинские назначения и необходимые лечебные препараты, прошли все назначенные обследования. У нас остались самые хорошие впечатления, как от сотрудников Комплексного центра социального обслуживания, так и от медицинских работников поликлиники. Очень благодарны за такую организованную работу! Все вовремя, без задержек, как доставка до поликлиники, так и обратно до дома», — рассказывают жительницы Кочкомы Татьяна Юшкевич и Любовь Гмыряк.

Чтобы воспользоваться доставкой до поликлиники, можно обратиться в отделение Комплексного центра по месту жительства. Услуга осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», отметили в сообществе.

Напомним, на всероссийском социальном форуме отметили вклад Карелии в работу с семьями и детьми.