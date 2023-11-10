Жителей Петрозаводска и юга Карелии предупредили об опасности

На южные и центральные районы республики надвигается непогода.
В ЕДДС Петрозаводска жителей города и республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.
По информации Карельского ЦГМС, ночью и днем 13 ноября по южным и центральным районам Карелии местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, начнется метель. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега.
Под действие непогоды может попасть и столица республики.
Ранее синоптики рассказали прогноз погоды на ближайшую неделю.
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