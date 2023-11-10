Жителей Петрозаводска и юга Карелии предупредили об опасности

На южные и центральные районы республики надвигается непогода.

В ЕДДС Петрозаводска жителей города и республики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении.

По информации Карельского ЦГМС, ночью и днем 13 ноября по южным и центральным районам Карелии местами ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега. Северо-восточный ветер усилится до 15-17 м/с, начнется метель. В отдельных районах ожидается отложение мокрого снега.

Под действие непогоды может попасть и столица республики.

Ранее синоптики рассказали прогноз погоды на ближайшую неделю.