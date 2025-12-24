Жителям Петрозаводска и Костомукши предлагают начать год с «Забега желаний»

«Забег желаний» пройдет 1 января в Петрозаводске и Костомукше.

Оба забега пройдут 1 января. Старт в 12:00. В Петрозаводке старт пройдет у ротонды. Горожане пробегут один круг равный символичным 2026 метрам.

— Дорогие петрозаводчане, приглашаю начать новый год спортивно! Здесь не будет победивших и проигравших — ведь мероприятие не носит соревновательного характера. Вперед навстречу мечтам и новым свершениям! — пригласила жителей глава города Инна Колыхматова.

В Костомукше это также традиционное мероприятие первого дня года. Его главная изюминка в том, что каждый участник получает от организаторов нагрудный слот, где пишет обещание, которое планирует исполнить в наступающем году, рассказали в издании «64 параллель».

— Место встречи — малая площадь КСЦ «Дружба», возле памятника Косыгину и Кекконену. Участникам предложат на выбор несколько дистанций. Самая символичная — 2026 метров. Она подойдёт абсолютно всем: можно бежать, идти пешком, кататься на санках или даже отправиться в путь на руках у родителей. Здесь главное — не результат, а удовольствие и позитивные эмоции.

Для тех, кто хочет испытать себя, будет доступна дистанция в пять километров, а опытные бегуны смогут преодолеть десять.