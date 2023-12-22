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Жителей Петрозаводска, мечтавших о достойной работе, обманули аферисты

Новости. Общество
11:39, 21 Декабря 2023
фото: © oleshkoart / Freepik

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Двое петрозаводчан остались без более, чем 130 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступили заявления от местных жителей, которых обманули при приёме на работу. Общий ущерб — более 130 000 рублей.

Так, 39-летний мужчина на сайте объявлений нашел вакансию в крупной компании и заполнил анкету. Работать предполагалась вахтовым методом в Новом Уренгое. Вскоре с ним связался «работодатель», попросив пройти медкомиссию и оформить карту, а затем — самостоятельно купить билет до Тюменской области, отправив ссылку на сайт якобы авиакомпании.

Мужчина перевел за билет 13,5 тысячи рублей, после чего «наниматель» перестал выходить на связь. Петрозаводчанин позвонил на горячую линию авиакомпании и выяснил, что рейса, на который он покупал билеты, просто не существует.

А 48-летнюю жительницу карельской столицы привлекла работа в маркетплейсе. Женщине отправили ссылку, где надо было удаленно выполнять задания. За первое — поставить лайки — ей    даже перевели 300 рублей. Затем, однако, платить начала уже она сама, покупая товары для из поднятия в рейтинге. Наконец, ей пришлось приобрести товары за 120 тысяч рублей. Когда женщина сделала это, «работодатель» сообщил. Что она допустила ошибку и деньги возвращены не будут, после чего перестал выходить на связь.

В полиции напомнили, что при приеме на работу не должны требовать никакие покупки и переводы.

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