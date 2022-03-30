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Жителей Петрозаводска наградили за поимку пьяного водителя, врезавшегося в жилой дом

Новости. Происшествия
07:15, 15 Апреля 2022
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

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Два жителя Петрозаводска получили личную благодарность от руководства Госавтоинспекции за содействие в задержании нетрезвого водителя, совершившего сразу три ДТП.

Руководитель Госавтоинспекции Петрозаводска Александр Дышаев выразил благодарность жителям города Сергею Трухпоеву и Вячеславу Савицкому за помощь в задержании нетрезвого водителя на улице Парфенова. Об этом сообщили в группе ДТП Петрозаводска и Карелии со ссылкой на ГИБДД.

Напомним, 9 апреля на улице Парфёнова в Петрозаводске 41-летний водитель автомобиля «Toyota» в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в жилой дом.

Оказалось, что очевидца тех событий Вячеслава Савицкого поведение нарушителя смутило еще на пересечении улицы «Правды» и Ключевского шоссе, которое тот проехал на запрещающий сигнал светофора. Избежав столкновения с нарушителем и заметив его состояние, бдительный петрозаводчанин проследовал за иномаркой до улицы Парфёнова.

Еще один очевидец - Сергей Трухпоев стал свидетелем происшествия на улице Парфёнова. Под колесами «Toyota» могли оказаться сам Сергей и члены его семьи.

Вместе с Вячеславом они передали нарушителя оперативно прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции.

Как выяснилось, в этот же день в 12.08 и 12.10 пьяный водитель иномарки стал участником еще двух ДТП - на улице Коммунистов и улице «Правды». С мест происшествия он скрылся.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, за оставление места ДТП суд лишил водителя прав на 1 год и 1 месяц (по каждому факту). За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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