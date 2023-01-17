Жителей Петрозаводска научат делать «правильные» кормушки для птиц

В Карелии стартовал всероссийский экологический флешмоб «Хранители птиц».

Движение ЭКА запускает всероссийский флешмоб «Хранители птиц», цель которого – привлечь жителей городов к полезной заботе о птицах зимой, рассказали в администрации Петрозаводска.



Горожане могут присоединиться к акции, помочь птицам и выиграть полезные призы.



Для этого нужно:



– зарегистрироваться в качестве участников и узнать условия акции по ссылке;



– провести мастер-класс по изготовлению кормушек для местных жителей, школьников, коллег или знакомых, развесить кормушки;



– написать отчет о прошедшем занятии и поделиться им на платформе Ecowiki.ru.



Победители конкурса получат книги про экологию, многоразовые товары, натуральную косметику и настольные игры.



Конкурс продлится до 30 марта. Итоги подведут в сообществе Ecowiki.ru.



В рамках акции эксперты движения рассказали, какую пользу птицы приносят городу, а также создали бесплатный марафон с инструкцией по созданию правильных кормушек и уходу за ними.



Биолог и директор АНО «Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров объяснил, почему птицы важны для городской среды:



«Практическое значение птиц в условиях города достаточно велико. Наиболее важны насекомоядные виды, они регулируют численность вредных видов насекомых в парковых и лесопарковых зонах городов. Песни птиц улучшают загрязненную техногенным шумом звуковую среду и положительно влияют на настроение людей, вызывают позитивные эмоции, повышают работоспособность».



Эксперт добавил, что подкармливать птиц стоит именно в морозы, когда им требуется больше энергии на поиск пищи и обогрев. Не стоит делать это ежедневно всю зиму.



Постоянная подкормка стимулирует птиц отказываться от насекомых и другой естественной пищи, более сбалансированной и питательной, чем птичий «фастфуд» – сало, злаки и дробленые орехи.



Кроме того, с помощью подкормочных площадок, где постоянно есть еда, невозможно прокормить птенцов, поскольку им нужны насекомые, отметили в мэрии столицы Карелии.