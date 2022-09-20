Жителей Петрозаводска научат искать потерявшихся в городе людей

В октябре автивисты отряда «ЛизаАлерт» проведут обучение для потенциальных добровольцев.

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» проведут обучение «Поиск в городской среде».

Добровольцы смогут узнать о работе поисков-спасательного отряда, о сборах, навыках и о том, как находить пропавших людей не выходя из дома.

Кроме того, на занятиях можно отработать полученные знания на практике.

Обучение пройдет 2 октября в 14.00 в Детско-юношеском центре, расположенном по адресу: проспект Александра Невского, 71.

Организаторы напомнили: чтобы попасть на мероприятие, необходима регистрация.