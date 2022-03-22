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Жителей Петрозаводска, не заплативших штрафы, ждет полиция

Новости. Общество
07:15, 23 Марта 2022
фото: © Артем Коротаев/ТАСС

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Управление МВД России по Петрозаводску с 21 марта проводит профилактическую операцию «Штраф», чтобы добиться оплаты задолженности жителей города по административным штрафам.

На официальном сайте МВД говорится, что проводятся «мероприятия, направленные на информирование граждан об имеющейся задолженности по административным штрафам, порядке уплаты и ответственности за несвоевременную уплату».

В чем заключаются мероприятия, в МВД не разъясняют, но в ряде регионов России, где проходят такие же акции, должников среди водителей выявляют с помощью уличных камер фотовидеофиксации.

МВД Карелии обратилось к жителям Петрозаводска с рекомендацией обратиться в отделы полиции для получения информации о неоплаченных административных штрафах.

Отдел полиции № 1 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Мурманская, 37, либо по телефону: 739-159;

Отдел полиции № 2 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, 32А, либо по телефону: 739-640;

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, 33/1, либо по телефону: 755-000.

 

 

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