Жителей Петрозаводска отправили за Петром

Администрация Петрозаводска сообщила о конкурсе медиаконтента «Следуй за Петром».

Творческий центр «Арт-Синтез» и молодёжный центр «Смена» объявляют о старте конкурса медиаконтента «Следуй за Петром». Принять участие в проекте могут авторы в возрасте от 14 до 35 лет. Об этом информирует пресс-центр мэрии столицы Карелии.

Для конкурса требуется подготовить материал, посвященный деятельности первого российского императора, и выложить его в соцсетях до 31 мая. Это могут быть публикации (до 2200 символов), изображения (фото, мемы) или подборки постов (не менее пяти в рубрике).

До 15 июня жюри оценит материалы. Участников наградят в двух возрастных категориях: до 17 лет включительно и старше.