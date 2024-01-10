Жителей Петрозаводска ожидают отключения теле- и радиосигнала

С 15 по 21 января возможны кратковременные перерывы в трансляциях.
Как сообщили на сайте karelia.rtrs.ru, с 15 по 21 января возможны кратковременные перерывы в трансляции теле- и радиопередач в следующих городах и поселках Карелии:
Муезерский — 15 января с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Надвоицы — 15 января с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Найстенъярви — 15 января с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Петрозаводск — 15 января, ТК «Солнце», с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Петрозаводск — 15 января, РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, с 02.00 до 10.00 проведение плановых профилактических работ;
Пиндуши — 15 января с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Сортавала — 15 января с 08.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Сосновец — 17 января с 11.00 до 17.00 проведение плановых профилактических работ;
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание