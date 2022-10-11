Кусок лепнины упал с исторического здания в центре Петрозаводска

В Петрозаводске на проспекте Ленина с дома, который был отремонтирован к 100-летию Карелии, отвалился кусок лепнины, сообщили в ЕДДС города.

В единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступило сообщение об обвалившемся на тротуар куске лепнины с дома №25 по проспекту Ленина.



Ранее «Столица на Онего» сообщала об огромном куске штукатурки, который упал со стены жилого здания, отремонтированного к столетию Карелии.