Жителей Петрозаводска позвали на посадку елей в парке спального района

Петрозаводчан позвали на экологическую акцию в парке «Лесной Ключ», рассказали в городской мэрии.

На Ключевой, в парке «Лесной Ключ» 25 мая пройдет акция по посадке молодых елей.



В ней примут участие специалисты администрации Петрозаводска, депутаты Петросовета, представители МЧС Карелии, а также школьники.



Мэрия города приглашает всех желающих присоединиться к экологической акции.



Посадочный материал и инвентарь будут предоставлены на месте, рассказали в пресс-службе администрации республиканской столицы.



Начало акции в 12.00.