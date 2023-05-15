Жителей Петрозаводска позвали на посадку елей в парке спального района

Петрозаводчан позвали на экологическую акцию в парке «Лесной Ключ», рассказали в городской мэрии.
На Ключевой, в парке «Лесной Ключ» 25 мая пройдет акция по посадке молодых елей.
В ней примут участие специалисты администрации Петрозаводска, депутаты Петросовета, представители МЧС Карелии, а также школьники.
Мэрия города приглашает всех желающих присоединиться к экологической акции.
Посадочный материал и инвентарь будут предоставлены на месте, рассказали в пресс-службе администрации республиканской столицы.
Начало акции в 12.00.
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