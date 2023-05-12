Жителей Петрозаводска позвали пробежать «Километр здоровья»

Традиционный фестиваль городского бега пройдет 1 июня в парке «Ямка».
В социальной сети открыли регистрацию на традиционный фестиваль городского бега «Километр здоровья», который состоится 1 июня в парке «Ямка».
Забеги пройдут по традиционному маршруту: один круг 500 метров для детей до девяти лет включительно, один километр - для остальных участников.
Старт первого забега в 16.00, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.
Регистрация по ссылке в сообществе.
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