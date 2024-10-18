Жителей Петрозаводска позвали вечером ловить комету

Ловить комету астрономы-любители собираются в одном из крупных районов города.
0 октября, на Кукковку.
«Мы снова будем пробовать!» — написали в паблике клуба и пригласили всех желающих на ту же точку — напротив гипермаркета «Лента».
«Подходить лучше с 18.30. Мы там будем примерно 1,5-2 часа», — написали любители-астрономы в надежде, что прогноз не подведет и все получится.
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