Жителей Петрозаводска предупреждают о приближающихся сильных снегопадах

Более 50 единиц специализированной дорожной техники готовы выйти на улицы столицы Карелии для ликвидации возможных последствий сильного снегопада, надвигающегося на город, согласно прогнозам, сообщает мэрия Петрозаводска.

"По прогнозу сильный снегопад начнется сегодня с 22.00 и продлится до 18.00 завтрашнего дня. Сразу же после его начала мы приступим к патрульной оплужке улиц, которая продлится без остановки по всей территории города до момента завершения снегопада. Для этого готовы четыре звена по три машины, еще две машины находятся в резерве, - сказал директор ООО "ТехРент" Борис Сидоров.

К экстренному выходу на очистку улиц Петрозаводска от снега подготовлен весь имеющейся у подрядчика арсенал спецтехники - более 50 единиц. Для ликвидации последствий сильного снегопада подрядчиком заготовлена пескосоляная смесь с повышенным содержанием соли. При уборке тротуаров будут задействованы тракторы и механизмы для посыпки противогололедными материалами.

Администрация города и представители ООО "ТехРент" напоминают автовладельцам о том, что во время сильных снегопадов лучше не выезжать в город без излишней необходимости, поскольку загруженность улиц мешает работе специализированной техники.