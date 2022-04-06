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Жителей Петрозаводска приглашают на первый в 2022 году субботник

Новости. Общество
18:00, 13 Апреля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

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В Петрозаводске начинается сезон субботников — первый из них пройдет 22 апреля.

Как напомнили в администрации Петрозаводска, в городе стартует сезон субботников. Общегородская акция «Чистый Петрозаводск» стартует на следующей неделе и продлится до 31 мая.

Первый городской субботник состоится 22 апреля, начиная с 15 часов. Уборке подвергнется Государев сад — территория вдоль аллеи Набережная Мостовая и реки Лососинка между мостами Пименовским и Кипучка, напротив спа-отеля «Карелия». Сбор участников, которым предоставят перчатки и мешки для мусора, назначен возле Пименовского моста.

В мэрии также напомнили, что инициативные горожане могут сами организовать субботники — для этого необходимо согласовать с администрацией дату, время и место мероприятия по телефонам 71-35-66, 71-35-90. О времени вывоза собранного мусора, который должен быть расфасован в пакеты, следует договариваться по этому же телефону.

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