Жителей Петрозаводска приглашают на «Субботу доноров»

На станции переливания крови 26 марта состоится рабочая суббота донора.
Как сообщается в официальном паблике Службы крови, 26 марта состоится суббота донора, прием пройдет с 8.00 до 12.00.
На станции переливания напоминают, что интервалы между кроводачами 60 дней, количество кроводач в году для женщин не более 4, для мужчин не более 5.
Напомним, в феврале в субботу доноров 107 человек пришли и сдали кровь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание