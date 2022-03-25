Жителей Петрозаводска приглашают на «Субботу доноров»

На станции переливания крови 26 марта состоится рабочая суббота донора.

Как сообщается в официальном паблике Службы крови, 26 марта состоится суббота донора, прием пройдет с 8.00 до 12.00.

На станции переливания напоминают, что интервалы между кроводачами 60 дней, количество кроводач в году для женщин не более 4, для мужчин не более 5.

Напомним, в феврале в субботу доноров 107 человек пришли и сдали кровь.