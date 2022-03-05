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Жителей Петрозаводска приглашают поделиться вещами с нуждающимися

Новости. Общество
18:20, 09 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Мобильный пункт сбора вещей для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет организован в четверг на Кукковке.

Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии приглашает петрозаводчан принять участие в традиционной благотворительной акции «Добрый шкаф», сообщили в администрации города.

Мобильный пункт приема вещей для нуждающихся планируют развернуть 10 марта с 16.00 до 20.00. Всех неравнодушных будет ждать автомобиль «Газель» в районе дома № 11 на улице Ровио (у ТЦ «Добрыня»).

Одежда, обувь и другие товары первой необходимости, принятые от горожан, передадут людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Организаторы акции обращают внимание на то, что вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта.

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