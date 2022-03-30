Жителей Петрозаводска приглашают помочь бездомным

Пасхальные куличи можно принести для традиционного праздничного обеда людей, живущих на улице.

Социальный Центр «Попечение» приглашает всех неравнодушных петрозаводчан поделиться душевным теплом с людьми, волею судьбы живущими на улице.

Для этого, начиная с 17 апреля и до 12 часов 24 апреля можно принести пасхальные куличи, либо пакетированный чай, сладости к чаю. Все это ждут ежедневно с 10 до 13 по адресу: улица Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.

Все это будет роздано на традиционном праздничном пасхальном обеде для бездомных.