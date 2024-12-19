Жителей Петрозаводска приглашают порадовать новогодними подарками онкобольных детей

Ежегодно десятки людей присоединяются к акции и готовят сюрпризы для маленьких пациентов гематологического отделения Детской республиканской больницы.

Газета «Karjalan Sanomat» продолжает традиционную благотворительную кампанию, сообщили в паблике МинНац & Регион политики Карелии.

Идея заключается в том, чтобы порадовать новогодними подарками маленьких пациентов гематологического отделения Детской республиканской больницы, — рассказали в группе.

Газета провела первую благотворительную акцию восемь лет назад, и теперь ежегодно десятки людей присоединяются к кампании и готовят сюрпризы для онкобольных детей.

В сообществе пригласили всех желающих присоединиться к благотворительной акции.

Подарок можно принести до 24 декабря в редакцию газеты по адресу: г. Петрозаводск, ул. Титова, 3, каб.205.