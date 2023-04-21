Жителей Петрозаводска приглашают сдать опасные отходы

Горожан с ртутьсодержащими отходами ждут в четверг, 29 июня.

Жители карельской столицы смогут сдать ртутьсодержащие отходы 29 июня рядом с площадкой ПМУП «Автоспецтранс». Как сообщили в мэрии Петрозаводска, специализированный контейнер будет установлен с 12.00 до 19.00 часов на Вытегорском шоссе, 82.

Ежемесячный приём опасных отходов проводится только для граждан. Юрлица и предприятия обязаны заключать договор на вывоз и утилизацию, напомнили в городской администрации.

Кроме того, на территории ПМУП «Автоспецтранс» от населения принимают отработанные шины. Сдать их можно ежедневно с 9.00 до 16.00 в специальный контейнер, установленный у проходной возле проезда Тидена.