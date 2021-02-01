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Жителей Петрозаводска приглашают станцевать на стадионе в честь победы в Сталинградской битве

Новости. Общество
11:00, 02 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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Сегодня команда "Молодежки ОНФ" предлагает петрозаводчанам закружиться в вальсе в честь победы в Сталинградской битве.

"Во вторник, 2 февраля, мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Сталинградской битве, - сообщается в паблике "Молодежка ОНФ". - В этот день активисты в рамках Всероссийской акции "Случайный вальс" проведёт танцевальный флэшмоб на территории стадиона на проспекте Ленина, 29, в 15.00".

На танец приглашаются все желающие. Кружится в танце участники акции будут под знаменитую мелодию Марка Фрадкина.

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Комментарии

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Протестун
2021-02-02 12:14:45
За воскресный митинг мне так и не заплатили. А координатор вообще меня в черный список занес. Пытался на него выйти с телефона знакомых пацанов, но он им тоже не отвечает. Что посоветуете ? В полицию не хочу обращаться, а то на учет поставят. Он так и сказал до митинга
Leopol'd
2021-02-02 12:30:41
Протестун, так надо было по форме идти. А тех, кто по гражданке, да еще и поверив обещаниям кураторов из полиции, кидали и будут кидать. Это только в кино полицейские стукачам платят.
User
2021-02-02 12:09:05
Массовое сборище согласовано в установленном порядке? А если станцевать под "Аквадискотеку" в честь Всемирного дня водно-болотных угодий - это будет флешмоб или несанкционированное мероприятие?
Негодяй
2021-02-02 11:46:15
Если туда все навальнята придут танцевать что делать-то будете? кто отвечать будет?
Leopol'd
2021-02-02 11:36:32
Ждем кордонов полиции и штрафов за массовое мероприятие, в разгар пандемии!
Koira
2021-02-02 11:15:02
Идиоты? забыли что от короновируса умирают, ну да вата она такая.
однозначно
2021-02-02 11:06:36
Щас либерда начнет куражиться.
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