Жителей Петрозаводска приглашают станцевать на стадионе в честь победы в Сталинградской битве

Сегодня команда "Молодежки ОНФ" предлагает петрозаводчанам закружиться в вальсе в честь победы в Сталинградской битве.

"Во вторник, 2 февраля, мы отмечаем 78-ю годовщину Победы в Сталинградской битве, - сообщается в паблике "Молодежка ОНФ". - В этот день активисты в рамках Всероссийской акции "Случайный вальс" проведёт танцевальный флэшмоб на территории стадиона на проспекте Ленина, 29, в 15.00".

На танец приглашаются все желающие. Кружится в танце участники акции будут под знаменитую мелодию Марка Фрадкина.