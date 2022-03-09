Жителей Петрозаводска приглашают в воскресенье встретить весну танцами и игрой «Кюккя»

Молодежный центр «Смена» 13 марта проводит на Студенческом бульваре праздник «Молодежь за ЗОЖ».
В воскресенье, 13 марта, в 12.00 на Студенческом бульваре стартует интерактивная программа «Молодежь за ЗОЖ». Присоединиться к мероприятию, встретив весну полезными активностями, приглашают всех желающих, сообщили в администрации города.
Горожан ждут показательные выступления спортивного клуба «Лидер», капоэйра и танцевальный флешмоб, гонки радиоуправляемых моделей, а также карельская национальная игра «Кюккя».
Молодежный центр «Смена» с командой единомышленников обещает, что праздник будет ярким и интересным.
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