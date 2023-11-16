Жителей Петрозаводска пригласили на географический диктант

Все желающие могут присоединиться к международной просветительской акции 19 ноября (18+).

Как сообщили в администрации Петрозаводска, горожан приглашают присоединиться к международной просветительской акции «Географический диктант — 2023».

Акция пройдет в воскресенье, 19 ноября, в 12.00. Участники смогут показать как общие знания по географии, так и проявить образное мышление, логику и эрудицию. Высшие результат за тестирование — 100 баллов.

Все желающие смогут поучаствовать в географическом диктанте на специально организованных площадках, которые указаны в прикрепленном файле, а также онлайн на сайте проекта.