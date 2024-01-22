Жителей Петрозаводска пригласили в мэрию на встречу с управляющими компаниями

Представители сразу четырех обслуживающих организаций встретятся с горожанами в зимнем саду столичной мэрии.

В Петрозаводске представители четырех управляющих компаний проведут прием граждан в городской мэрии. Об этом сообщили в администрации карельской столицы.

С жильцами петрозаводских домов встретятся представители управляющих компаний «ОнегоСтройСервис», «Карелия», «Уют» и «УК Фирма Комфорт». Кроме того, на вопросы горожан ответят специалисты комитета ЖКХ и республиканского Госкомитета по жилищному, строительному и дорожному надзору.

Встреча пройдет в субботу, 27 января, в 10.00 в зимнем саду администрации Петрозаводска. На прием надо будет записаться предварительно 23 и 24 января по телефону: 71-35-55.