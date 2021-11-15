Жителей Петрозаводска призвали сообщать о наледи на крышах в управляющие компании и ЕДДС

Городская мэрия напомнила управляющим компаниям о необходимости своевременной уборки наледи во дворах.

Администрация Петрозаводска и Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору Республики Карелия напоминают руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, всем должностным лицам, ответственным за содержание общего имущества многоквартирных домов, о необходимости своевременной уборки снега и наледи на придомовой территории.

Особое внимание в период сильных снегопадов должно быть обращено на состояние кровель жилых домов.

Всем авктивным гражданам, обнаружившим на свесах кровель снег, наледь, гололёд на придомовой территории, в мэрии советуют обращаться в свою управляющую организацию для принятия оперативных мер реагирования. Информацию можно также направить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 051.

Напомним, недавно суд в Петрозаводске признал главу управляющей компании виновным в гибели мужчины под упавшей с крыши глыбой льда и приговорил его к условному сроку заключения.