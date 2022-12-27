Жителей Петрозаводска просят не выбрасывать новогодние елки в сугроб

Городской комбинат благоустройства предлагает горожанам не выбрасывать бездумно ели в сугробы, а привезти их к ним на переработку.

Городской комбинат благоустройства в своем паблике сообщает, что он принимает и перерабатывает ели после новогодних праздников!

«После празднования Нового года и Рождества на улицах города появляется большое количество пожелтевших и осыпавшихся елей. Мы предлагаем горожанам не выбрасывать бездумно ели в сугробы, а привезти их к нам на переработку», - сообщается в паблике комбината.

Ели переработаются в мульчу, которая в последующем будет использована при посадке деревьев в садах и парках города, в качестве удобрения почвы.

Комбинат благоустройства верит, что вместе получится сделать Петрозаводск красивым и чистым!

Адрес комбината : ул. Плеханова, дом 2. (Заезд напротив К-Мотрос).

Подробности по телефону: 72-00-21