Жителей Петрозаводска просят «поделиться теплом» с бездомными животными

В выходные в столице Карелии пройдет благотворительная акции помощи приюту для животных.

Первый петрозаводский общественный приют приглашает всех неравнодушных принять участие в благотворительной акции «Поделимся добром!». Она состоится 24 и 25 сентября в ТЦ «Главный» (ул. Мелентьевой, д. 28). Об этом сообщается в паблике приюта.

«Приходите, поддержите приют, нам очень нужна ваша помощь! Можно помочь продуктами, финансами, принести ветошь, газеты и другие подарки для животных!», — говорится в сообщении.

Ранее власти призывали жителей Карелии не бросать животных на дачах.