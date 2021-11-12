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Жителей Петрозаводска просят помочь собрать на Рождество продуктовые подарки нуждающимся

Новости. Общество
12:34, 15 Ноября 2021
фото: © runaruna.ru

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Социальный центр «Попечение» объявил о сборе подарков к Новому году и Рождеству нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.

Руководители центра «Попечение» часто спрашивают у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, какая помощь наиболее актуальна для них, и слышат — продуктовая.

«Когда к нам за помощью обращаются многодетные семьи, мы слышим: нам главное — продукты, остальное переживём. С той же просьбой приходят одинокие пенсионеры», — отмечается в паблике.

Накануне новогодних и рождественских праздников центр решил объявить акцию добра и собрать продуктовые пакеты в подарок малоимущим.

Что можно принести
Крупы — гречка, рис и другие.
Каши — овсяная, манная, пшенная, рисовая и другие
Макароны
Консервы — овощные, мясные, рыбные, фруктовые
Молоко сгущённое, молоко сухое, молоко длительного хранения
• Растительное масло
Плавленый сыр
Сахар
Чай, кофе, какао
Печенье, сладости
Сок
Мука

Также, по словам организаторов акции, можно положить то, что, как вам покажется, сделает новогодний стол более праздничным и порадует детей.

Центр «Попечение» дал инструкцию, как передать подарок:
— обязательно подпишите пакет: акция Рождество.
— принести можно в центр: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.
— Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно.
— Передать именно в центр. Оставлять на улице или в ящике для одежды не надо.

«Если в репосте сообщения вдруг попросят перевести деньги, то это мошенники. Предпочтительна помощь именно продуктами», — отмечается в сообщении центра помощи.

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Комментарии

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кир
2021-11-15 13:14:22
Редакция, сегодня медленно загружается сайт, проверьте.
кир
2021-11-15 13:00:17
Не нойте - бабки не голодают.
Гость
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