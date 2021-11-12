Жителей Петрозаводска просят помочь собрать на Рождество продуктовые подарки нуждающимся

Социальный центр «Попечение» объявил о сборе подарков к Новому году и Рождеству нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.
Руководители центра «Попечение» часто спрашивают у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, какая помощь наиболее актуальна для них, и слышат — продуктовая.
«Когда к нам за помощью обращаются многодетные семьи, мы слышим: нам главное — продукты, остальное переживём. С той же просьбой приходят одинокие пенсионеры», — отмечается в паблике.
Накануне новогодних и рождественских праздников центр решил объявить акцию добра и собрать продуктовые пакеты в подарок малоимущим.
Что можно принести
• Крупы — гречка, рис и другие.
• Каши — овсяная, манная, пшенная, рисовая и другие
• Макароны
• Консервы — овощные, мясные, рыбные, фруктовые
• Молоко сгущённое, молоко сухое, молоко длительного хранения
• Растительное масло
• Плавленый сыр
• Сахар
• Чай, кофе, какао
• Печенье, сладости
• Сок
• Мука
Также, по словам организаторов акции, можно положить то, что, как вам покажется, сделает новогодний стол более праздничным и порадует детей.
Центр «Попечение» дал инструкцию, как передать подарок:
— обязательно подпишите пакет: акция Рождество.
— принести можно в центр: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.
— Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно.
— Передать именно в центр. Оставлять на улице или в ящике для одежды не надо.
«Если в репосте сообщения вдруг попросят перевести деньги, то это мошенники. Предпочтительна помощь именно продуктами», — отмечается в сообщении центра помощи.
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