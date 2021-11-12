Жителей Петрозаводска просят помочь собрать на Рождество продуктовые подарки нуждающимся

Социальный центр «Попечение» объявил о сборе подарков к Новому году и Рождеству нуждающимся семьям и одиноким пенсионерам.

Руководители центра «Попечение» часто спрашивают у людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, какая помощь наиболее актуальна для них, и слышат — продуктовая.

«Когда к нам за помощью обращаются многодетные семьи, мы слышим: нам главное — продукты, остальное переживём. С той же просьбой приходят одинокие пенсионеры», — отмечается в паблике.

Накануне новогодних и рождественских праздников центр решил объявить акцию добра и собрать продуктовые пакеты в подарок малоимущим.

Что можно принести

• Крупы — гречка, рис и другие.

• Каши — овсяная, манная, пшенная, рисовая и другие

• Макароны

• Консервы — овощные, мясные, рыбные, фруктовые

• Молоко сгущённое, молоко сухое, молоко длительного хранения

• Растительное масло

• Плавленый сыр

• Сахар

• Чай, кофе, какао

• Печенье, сладости

• Сок

• Мука

Также, по словам организаторов акции, можно положить то, что, как вам покажется, сделает новогодний стол более праздничным и порадует детей.

Центр «Попечение» дал инструкцию, как передать подарок:

— обязательно подпишите пакет: акция Рождество.

— принести можно в центр: Вольная, 1, деревянный домик напротив храма Великомученницы Екатерины.

— Строго с 10.00 до 14.00 ежедневно.

— Передать именно в центр. Оставлять на улице или в ящике для одежды не надо.

«Если в репосте сообщения вдруг попросят перевести деньги, то это мошенники. Предпочтительна помощь именно продуктами», — отмечается в сообщении центра помощи.