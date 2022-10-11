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Жителей Петрозаводска просят помочь собрать рождественские подарки для одиноких пенсионеров

Новости. Общество
11:50, 09 Ноября 2022

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В преддверии Рождества жителям Петрозаводска предлагают стать участниками акции, которую проводит центр социального обслуживания «Попечение», и собрать подарки для одиноких пожилых людей.

Подарки на Рождество центр «Попечение» собирает для жителей дома-интерната на Кургане, центров помощи одиноким пожилым людям, домов инвалидов, одиноких пенсионеров, живущих самостоятельно, а также для стариков в районах Карелии, о которых часто некому позаботиться!

«Хочется верить в то, что каждый из нас хочет совершить как можно больше добрых поступков в самое волшебное время года. Многим старикам некому подарить подарки на праздники. Это можем сделать мы с вами», — написали организаторы акции.

Центр «Попечение» подготовил список подарков, которые можно принести:
— Первое, это отдельный запрос от дома ветеранов, на товары для творчества и рукоделия: лоскутное шитьё, вышивание, раскраски по номерам, картины из пайеток, карандаши, краски, кисти, фломастеры, нитки и тому подобное.
— Календарь настенный
— Пачка необычного пакетированного чая (с фруктовыми или травяными добавками)
— Сладости (как на фруктозе, так и обычные)
— Носки х/б. — мужские (от 40 размера) и женские (от 37 размера)
— Носки шерстяные
— Варежки
— Шарфики
— Шапочки (не меховые)
— Полотенца х/б.
— Скатерти
— Тапочки мужские и женские (постарайтесь выбрать такие, которые удобно надевать самостоятельно и носить пожилым людям)
— Чашки и кружки (не обязательно с новогодней тематикой)
— Аксессуар для украшения интерьера (небольшая гирлянда, фигурка соответствующей тематики, маленькая ёлочка и т. д.)

Также к списку можно добавить то, что пожелаете сами. Организаторы просят не класть вещи б/у, так как это все-таки подарок.

«Все вышеперечисленное нужно упаковать в красивый пакетик и подписать для дедушки подарок или для бабушки, но так, чтобы эту надпись можно было отклеить при сортировке (если хотите положить открыточку с пожеланиями, кладите именно внутрь). Обязательно сложите подарочки в полиэтиленовый пакет и подпишите: акция «Подари тепло», — объяснили в паблике центра.

Адрес сбора подарков:

• Вольная, 1, строго с 10.00 до 14.00, ежедневно. Организаторы акции просят не оставлять подарки на скамейке у храма, лучше передать их свечнице.

• Магазин «Букинист», на Шотмана, 3. В часы работы магазина можно оставить подарки у кассира.

• Магазины теплообмена, которые находятся по адресам: 
Краснофлотская д. 34; 
Энгельса 17 (вход со двора); 
Луначарского, 19.
С 10 до 20.00 ежедневно.

По всем вопросам, касающимся акции, можно обратиться к автору поста в паблике центра «Попечение».

Акция действует до конца декабря.

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