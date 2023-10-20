Жителей Петрозаводска просят принести теплые вещи для бездомных

Социальный центр «Попечение» объявил экстренный сбор вещей для людей в трудной жизненной ситуации.

С наступлением холодов на воскресные обеды в петрозаводский социальный центр «Попечение» приходит все больше человек, рассказали в паблике центра 22 октября. Накануне сотрудники накормили около тридцати нуждающихся.

Как рассказали в источнике, поступает и очень много просьб об утеплении, в связи с чем горожан просят принять участие в экстренном сборе.

Можно принести: теплые носки, шапки, перчатки и рукавицы, куртки, ботинки (особенно мужские), нижнее белье.

Кроме того, необходима одноразовая посуда — глубокие тарелки, ложки, чашки. Сахар, чай, сладости, печенье к чаю.

Принести помощь можно по адресу: ул. Вольная, 1 — с 10.00 до 13.00 ежедневно.

«Друзья, когда наступают холодные дни, для бездомных только одна надежда — на тепло ваших душ!», — написали в источнике.