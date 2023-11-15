Жителей Петрозаводска возмутили огромные пробки на оживленном перекрестке города

Смена режима светофора в Петрозаводске стала причиной огромных пробок.

Фото пробки на оживленном перекрестке в карельской столице разместили в сообществе «КУККОВКА.РФ | микрорайон Кукковка».

Смена режима светофора в Петрозаводске стала причиной огромных пробок, рассказали в сети.

С 15 ноября сигнальный фонарь на пересечении Ключевского шоссе, улиц Правды, Калинина и Лыжной стал работать по-другому: в администрации предполагали, что это сможет улучшить пропускную способность. Не прошло и двух дней — все получилось совсем наоборот, рассказали горожане.



«Какой не очень умный человек решил поменять режим светофора под мостом на Лыжной?! Теперь пробки всё время, даже не в час-пик!» — разгневанно написали в городском паблике.



Мнения петрозаводчан разделились: одни злятся и обвиняют администрацию в очередных «выдумках», а другие считают, что транспортных коллапсов можно избежать, если водители не будут все разом вклиниваться в правую полосу — ведь левая сейчас стала посвободнее, отметили в сети.