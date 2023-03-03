Жителей Петрозаводска ждут 5 марта со вторсырьем

По улицам карельской столицы в воскресенье проедет «Сбормобиль».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, на свой привычный маршрут «Сбормобиль» выйдет в воскресенье, 5 марта. В расписании — 23 остановки в разных районах города.

При этом организаторы отметили, что из-за интенсивности разгрузок передачи напрямую для для Первого петрозаводского общественного приюта для животных не принимаются, оставить их можно в специально организованных для этого пунктах.

Полный список того, что можно сдать на переработку, опубликован в группе «Сбормобиль».