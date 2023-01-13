Жителей Петрозаводска ждут Дни короткометражного кино

С 19 по 21 января в кинотеатре «Премьер» пройдут показы короткометражных фильмов в рамках акции Международного фестиваля «Дни короткометражного кино».

Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days) проходил в Москве с 16 по 21 декабря 2022 года. «Эхо» кинофестиваля продлится до 15 февраля этого года в городах России и за рубежом. В этом году свои работы представят режиссеры из России, Белоруссии, Казахстана, Китая и других стран, сообщается на сайте правительства Карелии.

Петрозаводский кинотеатр «Премьер» стал участником киномероприятия и предлагает зрителям посетить сеансы короткометражных фильмов:

— 19 января в 18:30 документальный альманах «Люди дела» (12+)

— 20 января в 18:30 игровое кино «Близкие люди» (12+)

— 21 января в 16:00 игровое кино «На один день старше» (12+).

В правительстве напомнили, что с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции ежегодно 21 декабря во всем мире отмечается Международный День короткометражного кино. В России акция впервые была проведена в 2014 году по инициативе Молодежного центра Союза кинематографистов России. Преемником акции стал смотр «Дни короткометражного кино», объединивший десятки специалистов из разных стран. С 2022 года проект получил статус международного и стал проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.