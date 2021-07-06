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Жителей Петрозаводска ждут на игре-прогулке в День семьи любви и верности

Новости. Общество
18:40, 07 Июля 2021
фото: © РДШ | Республика Карелия

Муниципальные библиотеки и молодежные объединения столицы Карелии приглашают родителей с детьми школьного возраста, а также студентов принять участие в прогулке-квесте.

Завтра, в День семьи любви и верности, петрозаводчан ждут на экскурсию, в ходе которой участникам предстоит выполнить несколько заданий. Маршрут путешествия будет пролегать вдоль Лососинки, через парк Ямка. Специалисты подготовили для участников экскурсии загадки. Ответы на них можно найти, изучив объекты парка (деревья, скульптуры и т.д.). Инициатива реализуется в рамках проекта «Семейное кафе».

Мероприятие стартует 8 июля в 10.50 у стелы «Город воинской славы».

Продолжительность путешествия - полтора часа.

Подробнее об экскурсии-квесте можно узнать здесь.

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