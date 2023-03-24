Жителей Петрозаводска ждут выходные с рок-концертами, спектаклями и дискотеками для тех, кому за

«Фактор News» представил сборник событий культурной жизни карельской столицы на 17–23 марта.

«Фактор News» вновь подготовил свою версию культурной афиши столицы Карелии.

Уже в пятницу петрозаводчан ждет много интересных событий. Так, можно бывать на концерте группы ГРОМЫКА (18+). Коллектив презентует в клубе ОМА (Федосовой, 30) в 19:00 свой новый альбом «Мир да любовь».

В Театр кукол РК (К. Маркса, 19) в это же время покажут спектакль «Ревизор» (16+). А Agriculture club (Коммунальная, 20-б) в 19:00 ждет горожан на «Умную пятницу» (12+), где будут говорить про искусство. З

аслуженный деятель искусств Владимир Зорин расскажет о городе как среде для жизни, художник Майя Савчук поведает о том, что думают дети и взрослые, когда рисуют, музыкальный коуч Надежда Иванович раскроет музыку в медитативном ключе, а фотограф Виктор Давидюк докажет, что фотография — это недоступное искусство.

Полная афиша опубликована здесь.