Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

Онежская зарядка вновь пройдет на набережной сегодня, 9 августа.
В субботу, 9 августа, на набережной Петрозаводска состоится Онежская зарядка (0+). В этот раз она будет посвящена танцевальной аэробике.
Место сбора — у скульптуры Рыбаки. Время — 10:00.
Напомним, каждую субботу лета на Онежской набережной опытные наставники и инструкторы спортивных школ и физкультурных клубов города проводят открытые тренировки.
Добавим, что сегодня День физкультурника. К этому празднику в Петрозаводске подготовили большую спортивную программу.