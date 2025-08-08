Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

Онежская зарядка вновь пройдет на набережной сегодня, 9 августа.

В субботу, 9 августа, на набережной Петрозаводска состоится Онежская зарядка (0+). В этот раз она будет посвящена танцевальной аэробике.

Место сбора — у скульптуры Рыбаки. Время — 10:00.

Напомним, каждую субботу лета на Онежской набережной опытные наставники и инструкторы спортивных школ и физкультурных клубов города проводят открытые тренировки.

Добавим, что сегодня День физкультурника. К этому празднику в Петрозаводске подготовили большую спортивную программу.