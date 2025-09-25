Жителей Петрозаводска зовут на уборку «Кургана»

Субботник пройдет на спортивном комплексе «Курган» 2 октября.
Принять в нем участие приглашают жителей города.
— Друзья, давайте вместе сделаем любимый спортивный комплекс РСК «Курган» чище и уютнее перед зимой. Что будем делать: убирать территорию от мусора, приводить в порядок зоны у лыжероллерных трасс, готовить комплекс к зимнему сезону.
С собой необходимо взять перчатки.
Ранее стало известно, что В Петрозаводске демонтируют старый Курганский мост через реку Лососинку и построят взамен новый. Работы должны завершиться до 30 октября 2025 года.