Жителей Петрозаводска зовут сплясать на площади

В республике состоится флешмоб «Карельская крууга», в Петрозаводске плясать будут на площади Кирова.

Жителей и гостей республики зовут принять участие во флешмобе «Карельская крууга», который состоится во вторник, 9 августа. Об этом сообщает Общественная палата Карелии.

«В Международный день коренных народов традиционный карельский танец „крууга“ можно будет станцевать в Петрозаводске и в районах Карелии. В столице республики флешмоб стартует в 18.00 на площади Кирова. Участие в национальных костюмах приветствуется», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что эксперт ООН по правам коренных народов из Карелии поддержал международный флешмоб.