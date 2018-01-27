Жителей Петрозаводска зовут сразиться в "Супер Марио"

В столице Карелии сегодня пройдет чемпионат старых игр "8:16".

Центр молодежи проводит второй год подряд чемпионат по играм, которые всем знакомы с детства. Участников соревнований ждут горячие гонки Micro Machines, турнир по TEKKEN 3 и любимый всеми SUPER MARIO BROS.

Всех игроков накормят пиццей. А победителей ждут интересные призы.

Открытие чемпионата состоится сегодня в 18:30 в Центре молодежи.

Подробности о мероприятии можно узнать здесь.