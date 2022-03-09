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Жителей поселков, оставшихся без связи с райцентром Карелии, будут вывозить по заявке

Новости. Общество
11:14, 10 Марта 2022
фото: © ИА ЕАОMedia

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Власти Суоярвского района пообещали организовать транспортную доступность для жителей поселков Вегарус и Суоёки после отмены рейсов перевозчиком.

Перевозчик, осуществляющий рейсы «Суоярви — Вегарус — Суоярви» и «Суоярви — Суоёки — Суоярви», не будет работать до мая. В связи с этим администрация Суоярвского района предложила пожилым местным жителям пользоваться «Социальным такси».

«Данная услуга предоставляется ГБУСО „Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия“ и оказывается гражданам пожилого возраста и инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Заявки принимаются не позднее чем за два дня до планируемой поездки по телефону: 8 (81457) 51581», — пишут в официальном паблике администрации района.

Остальным жителям поселков можно будет выехать из своих населенных пунктов «по заявке».

«Для остальных категорий граждан также предусмотрена возможность осуществления пассажирских перевозок по маршрутам „Суоярви — Суоёки — Суоярви“ и „Суоярви — Вегарус — Суоярви“ по коллективной заявке жителей. Для формирования коллективной заявки необходимо связаться с диспетчером автостанции г. Суоярви по телефону: 8(81457) 52628», — говорится в сообщении администрации Суоярвского района.

Ранее сообщалось, «маршрутчики» в Петрозаводске передумали повышать цены на проезд.

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