Жителей приграничного района Карелии предупредили об опасности взрывов

Опасная зона будет оцеплена в Лахденпохском районе республики.

В районе Элисенваары в Лахденпохском районе Карелии сегодня, 12 декабря, будет произведен массовый взрыв на карьере «Эняйоки». Об этом предупредили в паблике Элисенваарского сельского поселения.

После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доситуп в нее запретят.

Передвижение по опасной зоне в районе взрыва будет ограничено с 10.00 до 19.00 вечера 12 декабря.