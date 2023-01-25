Жителей Приладожья Карелии предупредили о взрывных работах

На карьере в Питкярантском районе Карелии запланированы взрывы.

В среду, 22 февраля, компания «Питкярантский карьер нерудных ископаемых» произведет взрывные работы на территории месторождения гнейсо-гранитов «Нюрин-Саари-1».



После подготовки опасную зону оцепят. По этой территории нельзя будет передвигаться с 10.00 до 19.00, предупредили власти Питкярантского района.